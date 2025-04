Maltempo Lombardia, serata di forti temporali: Varese sott’acqua per l’Olona esondato | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Lombardia nord/occidentale in serata, come ampiamente previsto nei precedenti bollettini. Particolarmente colpito l’hinterland di Varese, dove diluvia con +10°C in città e nei dintorni. I dati pluviometrici più importanti sono di 133mm di pioggia caduti a Rasa di Varese, 53mm a Induno Olona, 52mm a Luvinate, 42mm a Cugliate Fabiasco, 38mm a Cimbro di Vergiate. L’Olona è esondato provocando inondazioni. Gravi allagamenti e frane in Valganna e a Induno Olona.

Forti temporali stanno colpendo anche a Nord di Milano, con 12mm a Cantù e 11mm a Como. Piove anche a Milano, seppur in modo debole: il derby tra Milan e Inter in corso a San Siro valido come semifinale della Coppa Italia (e che vede il Milan in vantaggio 2-0, ormai vicinissimo al pass per la finale), si sta disputando sotto la pioggia.

Maltempo a Varese, esonda l'Olona: allagamenti e inondazioni in serata

Maltempo a Varese, frane in Valganna e a Induno Olona

