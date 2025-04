Maltempo Lombardia: il Ticino sta esondando a Pavia, il Po continua a crescere

MeteoWeb

Il fiume Ticino ha iniziato a uscire dagli argini nel quartiere Borgo Basso di Pavia. In particolare, nella parte più bassa di via Milazzo, l’acqua ha già invaso la carreggiata e rischia di salire anche nel tratto prossimo al Ponte Coperto. L’area è stata transennata e l’accesso è consentito esclusivamente ai residenti. Sul posto sono presenti la Protezione civile, i Vigili del fuoco e la Polizia locale per monitorare la situazione e garantire la sicurezza. Questa mattina, alle 8, il livello del Ticino era salito a oltre 2,80 metri sopra lo zero idrometrico.

Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha firmato un’ordinanza che istituisce alcuni provvedimenti urgenti per l’esondazione del Ticino. In particolare si stabilisce “sino al termine delle esigenze di allerta ed emergenza il divieto di transito pedonale e veicolare in via Milazzo e via Trinchera” e si dispone di “evacuare i piani interrati e i piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario. In caso di mancanza di quanto prima detto evacuare l’abitazione“.

Dalla diga della Miorina, che regola il deflusso dal Lago Maggiore, vengono rilasciati circa 1.200 metri cubi d’acqua al secondo. Il fiume scorre lentamente anche a causa della piena del Po, che sta transitando in queste ore. Alla confluenza con il Ticino, presso il Ponte della Becca, il livello del Po continua ad aumentare.

Nel frattempo, in Lomellina, il livello del fiume Sesia – che ieri aveva causato allagamenti e la chiusura di diverse strade e ponti – sta lentamente tornando alla normalità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.