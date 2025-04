Maltempo, mezza Valle d’Aosta senza energia elettrica: vallate isolate e viabilità paralizzata

MeteoWeb

La Valle d’Aosta è in ginocchio per gli effetti della violenta ondata di maltempo, che ha causato un’interruzione della fornitura di elettricità in 37 comuni su 74 della regione. I problemi maggiori da Villeneuve a Courmayeur, con un guasto a una linea di alta tensione e blackout a cascata. In altri casi, vi sono interruzioni legate ad alberi caduti. Gli interventi di ripristino si stanno rivelando spesso complessi. Disservizi anche per i collegamenti telefonici e le connessioni internet.

Chiuse da ieri sera in via preventiva diverse regionali: la situazione più difficile, per dei crolli, lungo la strada della valle di Gressoney, a Fontainemore. Rallentata la viabilità lungo la statale 26, a Montjovet e anche fuori regione, a Ivrea.

Otto evacuati per rischio slavine

“Abbiamo chiuso di nuovo la strada regionale per precauzione, fino alla revoca dell’ordinanza, e sempre per precauzione, dato il pericolo valanghe, otto persone sono state fatte evacuare, e sono tutte ospitate da parenti“. Così il sindaco di Oyace (Aosta), Stefania Clos. La regionale era stata chiusa ieri sera e riaperta stamane alle 6, ma solo per alcune ore, dato il parere della Commissione valanghe locale che ha proposto la chiusura. Come in diversi altri comuni valdostani, anche a Oyace il maltempo ha portato problemi alla fornitura di energia elettrica: “siamo senza corrente elettrica – ha spiegato il sindaco -, in municipio vi è un generatore ma ho deciso di chiudere e mandare tutti i dipendenti a casa“. Sono stati attivati i Vigili del Fuoco volontari e il cantoniere del comune.

