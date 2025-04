Maltempo Molise: piogge e allagamenti sulla costa, bufera di neve a Capracotta | VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto al Centro-Sud insiste anche sul Molise, con pioggia e temperature in calo sulla costa. Le abbondanti precipitazioni hanno creato allagamenti e disagi. Forti nevicate sono invece in atto nell’Alto Molise: Capracotta, nota località a circa 1400 metri, è stata colpita da una bufera di neve. La motonave che collega il porto di Termoli alle Isole Tremiti (Foggia) da ieri mattina è in porto. Per il secondo giorno consecutivo, a causa delle avverse condizioni meteomarine, è rimasta nello scalo. La Capitaneria ha emesso un avviso di burrasca valido fino a stasera. Il bollettino prevede mare mosso e vento da nord-est a forza 7.

Alto Molise imbiancato dalla neve nel primo giorno di aprile

