Maltempo Molise: grosso masso cade sulla provinciale a Venafro dopo le piogge | FOTO

Ci sono probabilmente le forti piogge delle ultime ore alla base della caduta di un grosso masso sulla strada provinciale che collega Venafro a Conca Casale, in provincia di Isernia. L’allarme è scattato questa mattina. Fortunatamente nessuno passava al momento della caduta del masso e non si registrano feriti né danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia, che hanno rimosso il masso e lo hanno posizionato sul margine della carreggiata per consentire la riapertura in sicurezza al traffico. In supporto anche un mezzo a disposizione della Provincia d’Isernia, adeguato alla rimozione.

Sono in corso le verifiche tecniche da parte dei responsabili della Provincia, per accertare la stabilità del versante e la presenza di eventuali rischi residui legati al pericolo di smottamento.

