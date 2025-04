Maltempo in Myanmar, danni e allagamenti nelle zone colpite dal terremoto | VIDEO

MeteoWeb

Si abbatte il maltempo sul Myanmar devastato dal terremoto di magnitudo 7.7 del 28 marzo. Mentre il bilancio delle vittime ha subito un nuovo aggravamento, oggi a Mandalay si è abbattuta una forte pioggia, che ha provocato allagamenti e danni. Un edificio di tre piani e mezzo tra l’80esima e l’81esima strada è crollato dopo essere stato colpito dal terremoto. La 26th Street, che era inclinata a causa del terremoto del 28 marzo, è stata danneggiata. Un negozio di tre piani tra l’80esima e l’81esima strada è crollato a causa della pioggia, ma nessuno è rimasto ferito, hanno riferito i residenti.

Inoltre, le forti piogge hanno causato allagamenti sulle strade, rendendo difficoltoso viaggiare; anche le persone che vivono nei rifugi antisismici hanno difficoltà, perché non hanno più una casa in cui vivere a causa del terremoto. “È un disastro. Piove. Ci sono fulmini, il vento soffia forte e la pioggia è forte“, ha detto un addetto in un rifugio antisismico.

Forti piogge si sono abbattute anche su Amarapura e Sagaing, causando ulteriori sofferenze a quanti sono stati colpiti del terremoto.

Il terremoto del 28 marzo ha causato migliaia di vittime a Mandalay e Sagaing, oltre a centinaia di dispersi e persone intrappolate sotto gli edifici ridotti in macerie. Le persone colpite dal terremoto di Mandalay e Sagaing stanno temporaneamente trovando rifugio nei campi di soccorso antisismici e nelle aree limitrofe organizzate dal regime militare.

