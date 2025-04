Maltempo, notte di nubifragi in Piemonte: oltre 200 mm in Valle Strona, fiumi sorvegliati speciali

MeteoWeb

Il Piemonte è nel pieno di una fase di intenso maltempo, con piogge battenti che dalla serata di ieri, stanno interessando soprattutto le zone alpine e prealpine nordoccidentali e settentrionali. Gli accumuli pluviometrici sono già significativi, superando diffusamente i 50 mm e toccando picchi di 201 mm a Valstrona (VB, 24 ore). Innalzamenti dei livelli dei torrenti si registrano nell’alto Piemonte, in particolare nel Verbano-Cusio-Ossola.

La situazione è destinata a peggiorare: una perturbazione atlantica manterrà condizioni di maltempo fino a domani, con la massima intensità dei fenomeni attesa nella notte tra mercoledì e giovedì. Si prevedono precipitazioni diffuse e localmente molto forti, con rischio di nubifragi sul Piemonte settentrionale e occidentale. La neve cadrà abbondante sulle Alpi oltre i 1.800-2.200 metri.

Arpa Piemonte segnala un incremento dei livelli del Po a causa dei contributi dei bacini settentrionale e occidentale, con il raggiungimento della criticità ordinaria a San Sebastiano previsto per mercoledì e il superamento della soglia dei Murazzi a Torino nel tardo pomeriggio. L’attenzione resta alta anche per il rischio di frane superficiali nel Novarese e Vercellese e possibili colate detritiche nel Piemonte nordoccidentale. Un miglioramento è atteso dal pomeriggio di giovedì.

