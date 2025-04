Maltempo Pakistan, catastrofica grandinata a Islamabad e alluvione a Landi Kotal | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge intense, forti venti e grandine enorme hanno colpito Islamabad e le zone circostanti, interrompendo un periodo di caldo e siccità nella capitale del Pakistan. L’improvviso acquazzone e le forti raffiche di vento hanno causato un notevole calo delle temperature, offrendo un temporaneo sollievo dal caldo. Tuttavia, la violenta grandinata, con pezzi di ghiaccio di grosse dimensioni, ha causato danni ai veicoli, mandando in frantumi i finestrini di diverse auto, e danni anche a pannelli solari, infrastrutture, alberi, coltivazioni e arredi esterni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Diverse pensiline solari, che forniscono stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sono state gravemente danneggiate, con pannelli frantumati e telai piegati dalla forza della grandine. I danni hanno sollevato preoccupazioni sulla vulnerabilità delle infrastrutture per l’energia verde agli eventi meteorologici estremi. Alcuni alberi sono stati sradicati dai forti venti, con ripercussioni sulla vita quotidiana e sul traffico. La grandinata ha avuto ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica: i bambini che giocavano nei parchi sono dovuti correre al riparo mentre i grossi chicchi di grandine cadevano come bombe dal cielo.

La grandinata ha causato anche interruzioni di corrente in diverse zone della città, lasciando molte persone senza elettricità. Le autorità stanno lavorando per ripristinare l’erogazione dell’energia, ma i danni sia alle infrastrutture solari che alla rete elettrica più ampia potrebbero richiedere del tempo per essere completamente riparati.

Il Dipartimento Meteorologico del Pakistan prevede che il caldo e la siccità torneranno nella regione entro giovedì 17 aprile, con condizioni simili previste per venerdì 18.

Nel frattempo, alcune parti delle regioni centrali e settentrionali del Paese hanno registrato piogge e raffiche di vento a causa del passaggio di un sistema meteorologico occidentale. Forti piogge accompagnate da tuoni e fulmini in diversi distretti del Khyber Pakhtunkhwa hanno causato inondazioni. Forti piogge, venti forti e grandinate sono stati segnalati a Landi Kotal e nelle zone circostanti. A causa delle piogge nel Khyber, si sono verificate inondazioni nei corsi d’acqua e nei canali locali, e le acque alluvionali hanno invaso diversi tratti dell’autostrada pakistana-afghana.

Inoltre, nel distretto di Lower Dir, è iniziata una serie di piogge con tuoni e fulmini, che hanno portato sollievo dal caldo e reso il clima piacevole. Tuttavia, le forti piogge hanno causato inondazioni nei corsi d’acqua locali e il livello del fiume Panjkora è aumentato significativamente. Il diluvio ha anche interrotto la fornitura di energia elettrica, con il blocco di diverse linee di distribuzione.

