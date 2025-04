Maltempo, Perugia colpita da un forte temporale: l’Umbria resta sotto l’instabilità

MeteoWeb

Un intenso temporale ha interessato Perugia poco fa, accompagnato da numerose fulminazioni che hanno reso evidente la carica elettrica presente in atmosfera. Il fenomeno, seppur localizzato, si inserisce all’interno di un contesto meteorologico decisamente instabile che, secondo le attuali proiezioni, continuerà a caratterizzare il tempo sull’Umbria anche nei prossimi giorni. La causa principale di questa fase perturbata è l’assenza di un campo di alta pressione solido e ben strutturato, in grado di garantire stabilità prolungata. Al contrario, la regione rimane esposta all’ingresso di umide correnti atlantiche, le quali riescono facilmente a infiltrarsi nel cuore della penisola, innescando lo sviluppo di nubi a sviluppo verticale e fenomeni convettivi.

In questo scenario, sarà piuttosto frequente assistere alla formazione di rovesci e temporali a evoluzione diurna, specialmente lungo i rilievi appenninici. Questi fenomeni, una volta sviluppatisi, potranno sconfinare localmente anche verso le aree collinari e pedemontane circostanti, coinvolgendo a tratti anche i settori centrali della regione. Le pianure retrostanti, seppur meno coinvolte, non saranno del tutto al riparo: in particolare nella giornata di giovedì 24 aprile è previsto l’arrivo di un impulso instabile più marcato, che potrebbe estendere i rovesci anche verso queste zone più basse e solitamente più riparate.

Nonostante la variabilità del tempo e la frequente instabilità, le temperature diurne si manterranno sostanzialmente in linea con le medie stagionali, senza particolari eccessi né verso il caldo né verso il freddo. Si tratterà dunque di una tipica fase primaverile dinamica, dove sole e pioggia si alterneranno anche bruscamente nel corso della stessa giornata, richiedendo una certa flessibilità per chi ha in programma attività all’aperto.

