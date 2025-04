Maltempo, picco di piena del Po in transito a Boretto, nel Reggiano

MeteoWeb

Il colmo di piena del fiume Po sta transitando nelle sezioni tra Casalmaggiore e Boretto con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). Lo rendo noto l’AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, fornendo un aggiornamento sulle condizioni del Grande Fiume dopo il maltempo dei giorni scorsi. A Casalmaggiore, il picco è stato raggiunto stamattina alle ore 10 con metri 6,18 sullo zero idrometrico mentre a Boretto, alle ore 18:30, il livello era a circa 7.04 metri (soglia rossa posta a 6,5 metri). AIPo stima che nel tratto tra Casalmaggiore e Boretto i livelli si attestino su valori superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso) ancora per le prossime 24 ore (a partire dalle 12 di oggi) e a Borgoforte fino alla serata di domani, lunedì 21 aprile.

Nel tratto a valle di Borgoforte, a Pontelagoscuro e nella prima parte dei rami del Delta la piena ha già superato la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) e, sulla base dei dati disponibili, si presume che si attesti su questi valori anche in seguito, rende noto AIPo.

La piena interessa le aree golenali. È raccomandata la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione, anche per la presenza di materiale flottante, ed è indispensabile attenersi alle indicazioni ed ordinanze degli Enti competenti.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici territoriali dell’Agenzia competenti sui tratti interessati dalla piena sono operativi H24 per le attività di previsione e monitoraggio, verifica di arginature e opere idrauliche ed eventuale pronto intervento, in stretto coordinamento con gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali.

