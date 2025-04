Maltempo Piemonte: 300 soccorsi dalla mezzanotte di ieri

MeteoWeb

Vigili del fuoco al lavoro in Piemonte per far fronte ai danni generati dal forte maltempo che sta interessando la regione: dalla mezzanotte di ieri 16 aprile sono stati portati a termine oltre 300 interventi di soccorso, la maggior parte di questi nelle province di Torino, Biella e Verbania Cusio Ossola. Nella provincia di Verbania Cusio Ossola squadre al lavoro per prosciugamenti, rimozione di piante pericolanti e frane, che hanno reso necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni ieri pomeriggio a Villadossola. Interrotta per una frana la SS549 che collega Bagno Anzino a Macugnaga.

Criticità sono registrate in provincia di Biella dove sono in atto interventi per prosciugamenti e danni d’acqua in seguito all’esondazione del fiume Elvo. In questa provincia il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è stato potenziato con 14 unità, 5 delle quali giunte dal Comando di Asti.

A Torino sono stati svolti 90 interventi, la maggior parte di questi tra la zona di Ivrea e del canavese per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, prosciugamento di scantinati e per vari smottamenti.

