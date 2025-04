Maltempo Piemonte: 700 vigili del fuoco al lavoro, oltre 1.000 interventi | VIDEO

MeteoWeb

Sono 700 i Vigili del fuoco al lavoro in Piemonte per far fronte ai danni generati dal forte maltempo che ha colpito la regione: portati a termine oltre 1.000 interventi, molti dei quali nelle province di Torino, Biella, Vercelli, Verbania. Attualmente la situazione è in miglioramento, fino a tarda sera sono proseguite le operazioni di soccorso per portare al sicuro persone in difficoltà nelle proprie abitazioni allagate: nella video a corredo dell’articolo l’intervento svolto ieri sera dai vigili del fuoco del comando di Vercelli che con la squadra in assetto alluvionale è intervenuta a Crescentino, in loc. Galli, per portare al sicuro 4 persone che a causa dell’esondazione del fiume Dora Baltea erano rimaste isolate insieme ai loro cani e gatti. Squadre tuttora al lavoro per prosciugamenti, rimozione di alberi caduti o pericolanti, la messa in sicurezza di aree coinvolte da frane.

