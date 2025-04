Forte maltempo sul Piemonte: allerta meteo, valanghe e frane in alta quota

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, il Piemonte è stato investito da una nuova ondata di maltempo che ha interessato in modo particolare le zone montane e pedemontane del settore occidentale e settentrionale della regione. Si tratta di un peggioramento legato a una perturbazione atlantica che ha raggiunto il suo apice tra la notte e le prime ore della mattinata, scaricando quantitativi di pioggia considerevoli in molte località alpine. Secondo i dati ufficiali registrati dalla rete di monitoraggio meteorologico di Arpa Piemonte, in alcune aree si sono superati i 100 millimetri di pioggia in meno di un giorno. A Coazze, nel Torinese, si è toccata la soglia record di 110 millimetri, seguita da valori significativi anche a Perrero (98 mm), Angrogna – Vaccera (89,5 mm) e Cossogno – Cicogna (83,3 mm), nel Verbano. Quest’ultima località, peraltro, continua a essere interessata da precipitazioni intense e persistenti.

Le abbondanti piogge hanno determinato un innalzamento dei livelli idrometrici nei principali corsi d’acqua, soprattutto nel settore compreso tra il bacino del Pellice e le aree più settentrionali. Al momento, tuttavia, le misurazioni indicano che i fiumi restano generalmente sotto la soglia di criticità, fatta eccezione per il Lago Maggiore, dove si osserva una situazione più delicata e in evoluzione.

A rendere il quadro ancora più complesso, il ritorno della neve, che ha ricoperto di bianco le montagne piemontesi al di sopra dei 1.700-2.000 metri. Gli accumuli di neve fresca hanno raggiunto anche i 40 centimetri oltre i 2.500-2.700 metri di quota, con una crescita costante del manto nevoso nelle ultime ore, particolarmente nei settori alpini del Verbano, delle Valli di Lanzo, del Cuneese e del Torinese.

Le previsioni per le prossime ore non lasciano spazio a tregue: una nuova fase di instabilità atmosferica è attesa in serata, con possibili temporali sparsi che potrebbero colpire le aree collinari e pianeggianti a nord del fiume Po, fino all’alto Piemonte. Non si esclude la possibilità di fenomeni localmente intensi, come nubifragi e grandinate di piccola taglia, accompagnati da raffiche di vento discendenti e rischio di allagamenti laddove le celle temporalesche dovessero rimanere stazionarie.

Alla luce di questa situazione, le autorità regionali hanno diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico estesa a buona parte del medio-alto Piemonte. La criticità riguarda soprattutto la saturazione dei terreni, la possibilità di smottamenti nei versanti più fragili e l’eventuale esondazione di torrenti minori nelle vallate più colpite.

Parallelamente, cresce la preoccupazione per il rischio valanghe: il bollettino di AINEVA segnala un pericolo marcato sulle alte valli alpine piemontesi. In particolare, il rischio di valanghe di medie e grandi dimensioni è ritenuto elevato sui pendii ripidi e molto ripidi, soprattutto in quota, dove la neve fresca e i venti forti degli ultimi giorni hanno favorito la formazione di lastroni instabili. Sono attese valanghe sia asciutte che umide, con possibili distacchi spontanei o provocati dal passaggio di escursionisti o sciatori.

In questo contesto, si raccomanda la massima prudenza a chi frequenta l’alta montagna, sia per attività sportive che per motivi lavorativi. L’uso di dispositivi di sicurezza (ARTVA, pala e sonda) è fondamentale, così come una valutazione consapevole del rischio prima di intraprendere qualsiasi escursione. Le guide alpine e i soccorritori ribadiscono l’importanza di consultare i bollettini valanghe e le allerte meteorologiche aggiornate prima di muoversi sul territorio.

Il Piemonte si trova dunque a fare i conti con un inizio di primavera all’insegna dell’instabilità e della vulnerabilità idrogeologica. La situazione resta sotto costante monitoraggio da parte degli enti competenti, mentre la popolazione è invitata a seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali e a segnalare eventuali criticità locali. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se si potranno evitare ulteriori impatti al territorio già provato dalle intense piogge e dall’abbondante innevamento.

