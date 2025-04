Maltempo Piemonte, Anbi: “situazione critica ma in risoluzione”

MeteoWeb

In Piemonte, la situazione causata delle precipitazioni intense e persistenti che hanno interessato specialmente le aree nordoccidentali della regione, “è ancora critica, anche se in risoluzione“. Lo sottolinea l’Anbi, Associazione dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, sottolineando che “la rete irrigua è tendenzialmente in fase di progressiva riattivazione” con i livelli delle falde del comprensorio Est Sesia “in aumento e tendenzialmente superiori alla media del periodo“. I livelli di guardia e di pericolo sono stati superati nelle valli Sesia, Cervo, Orco, Chiusella, Lanzo, Sangone e Valsusa.

Il Po ha raggiunto livelli critici nel Torinese. A Crescentino ieri alle 14:30 l’altezza era di 5,59 metri, oltre la soglia di pericolo. Attualmente è sceso a 4,4 metri, ritornando sotto la soglia di pericolo.

Anche i corsi d’acqua del bacino del Toce e del Sesia sono stati particolarmente colpiti, con quest’ultimo che ha visto un significativo aumento della portata. Il fiume Sesia a Borgo Sesia ieri notte ha raggiunto il livello di 7,5 metri, ben oltre la soglia di pericolo fissata in 6,30 metri, con esondazioni nel Comune di Borgo Vercelli. A Palestro, ha raggiunto un’altezza di 5,27 metri, appena sotto la soglia di pericolo, in leggera diminuzione. Il fiume Dora Baltea si trova in una situazione di piena critica, a Verolengo il livello del fiume ha superato nella notte i 4 metri, superando la soglia di guardia per poi calare a circa 3 metri.

Anche i torrenti Cervo, Elvo e Orco hanno presentato una situazione di grave criticità, con livelli che hanno superato la soglia di pericolo, provocando allagamenti.

