Maltempo Piemonte: aumentano le famiglie evacuate nel Torinese, riapertura parziale dei Murazzi

A Castellamonte, nel Canavese, sono salite a 11 le famiglie evacuate a causa del maltempo che ha colpito il Piemonte nei giorni scorsi. Alle 7 di ieri se ne sono aggiunte quattro dalla frazione Preparetto a causa di una frana. Sono ancora numerose le borgate della città alle prese con frane e smottamenti sulle strade secondarie. Il Comune sta realizzando una viabilità alternativa, sempre in frazione Preparetto, per consentire ad altre quattro famiglie di rimanere nelle rispettive abitazioni. Il sindaco Pasquale Mazza ha segnalato la situazione alla Regione Piemonte e al Presidente Cirio: “abbiamo chiesto aiuto, anche economico, perché il Comune da solo non ce la può fare e non sappiamo quando le persone evacuate potranno rientrare nelle proprie case”.

Maltempo, riapertura parziale dei Murazzi del Po

Questa sera sono stati parzialmente riaperti i Murazzi del Po, ma nei locali in riva al fiume non potrà essere superato il 50% della capienza interna; nelle aree esterne, infatti, non sarà possibile sostare. I gestori dei locali dovranno far sì che clienti e frequentatori dell’area non stazionino all’esterno e neppure si inoltrino negli spazi non ancora puliti; dovranno inoltre verificare il corretto deflusso dall’area e provvedere a chiudere gli accessi al termine dell’orario di apertura. Sul Po resta sospesa la navigazione remiera e rimangono vietati l’uso delle passerelle pedonali di attraversamento e il transito sugli itinerari che costeggiano i fiumi, i percorsi ciclo pedonali e le aree in prossimità delle sponde.

