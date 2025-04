Maltempo Piemonte, a Biella la pioggia di sei mesi in tre giorni

MeteoWeb

Dopo l’emergenza maltempo che ha colpito il Piemonte, il Biellese riparte. La centralina di Oropa ha registrato in tre giorni la caduta di oltre 500 millimetri di pioggia: si tratta del quantitativo medio che cade più o meno in sei mesi. Oggi sono tornati a circolare i treni che erano rimasti bloccati per tutta la giornata di ieri. Rfi, che gestisce la linea, fa sapere che tutto è tornato regolare “dopo l’intervento dei tecnici che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità”. Sta tornando anche l’energia elettrica nei paesi che ieri erano rimasti completamente al buio.

