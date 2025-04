Maltempo Piemonte, caos nel Biellese: un ferito, 250 persone bloccate in un treno | FOTO

MeteoWeb

È una notte di paura per il furioso maltempo che sta colpendo il Piemonte, provocando esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti, con grandi disagi per la popolazione. Purtroppo si registra anche una persona ferita a causa degli effetti del maltempo. Nel Biellese, tra i territori più colpiti, si registrano molte piante su cavi della corrente, cavi telefonici, allagamenti, frane, soccorsi persona e incidenti stradali. Un albero caduto sulla sede stradale a Tollegno ha preso in pieno un’auto in transito ed è rimasta ferita l’automobilista: si tratta di una donna, che è stata estratta dai Vigili del Fuoco e portata al Pronto Soccorso di Ponderano dal 118. Ha riportato un trauma cranico. Questa notte, inoltre, al lanificio Cerruti di Biella, proprio al confine sul Cervo, non si lavorerà. La proprietà ha deciso preventivamente di evacuare lo stabilimento.

Un altro soccorso persona è stato effettuato dai pompieri a Occhieppo Inferiore: con l’esondazione del torrente Elvo, una persona è rimasta bloccata ed è stata recuperata.

Treno bloccato nel Biellese con 250 persone a bordo

Nel Biellese, un treno è rimasto bloccato per il maltempo con 250 persone a bordo che rientravano a Biella. È accaduto a Sandigliano nella prima serata, per un allagamento della sede dei binari. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco per consentire alla gente di rincasare ed è stato necessario anche l’intervento del 118 con un’autoambulanza, in quanto una bambina si è spaventata. Le sue condizioni sono buone.

Il personale di Trenitalia ha dato assistenza ai numerosi passeggeri presenti, tra cui anche alcune scolaresche di rientro da una gita di istruzione. La linea al momento rimane chiusa.

