Maltempo Piemonte: blackout in tutta Montiglio Monferrato, ponti chiusi per innalzamento di Po e Ceronda | FOTO e VIDEO

Piemonte in ginocchio a causa della violenta ondata di maltempo in atto da ieri sulla regione. Oltre alle esondazioni dovute alla rapida crescita dei corsi d’acqua e alle frane e smottamenti, si registrano anche altri disagi, come i blackout. Un grave blackout elettrico è in atto in tutta Montiglio Monferrato (Asti) dopo che il crollo di alcuni alberi ha tranciato i cavi elettrici.

Inoltre, si registrano gravi problemi alla circolazione sulle strade, danneggiate, allagate o invase da detriti. A Crescentino (Vercelli), il ponte sul fiume Po che collega la località a Verrua Savoia è stato chiuso. “Prestare particolare attenzione alla viabilità e non mettersi in viaggio se non strettamente necessario”, scrive il Comune sui social. “Si segnala, altresì, che anche il ponte sulla Dora tra Saluggia e Torrazza Piemonte è chiuso”.

A Venaria Reale (Torino), è stato chiuso precauzionalmente il ponte Bailey. “A causa del nuovo innalzamento del livello del torrente Ceronda, è stata disposta la chiusura completa del ponte provvisorio, posizionato tra via Scodeggio e viale Carlo Emanuele II, in entrambi i sensi di marcia. Per garantire l’accesso ai residenti, è stata disattivata temporaneamente la ZTL in via Mensa. Il transito è consentito attraverso via XX Settembre e via Pavesio, confluendo in via Mensa per raggiungere le abitazioni in sicurezza. Chiediamo a tutti massima attenzione e collaborazione: evitate gli spostamenti non necessari e seguite solo le comunicazioni ufficiali”, scrive il Comune sui social.

Di seguito, alcuni video della Dora a Torino, precisamente al Ponte Emanuele Filiberto. “L‘allerta è elevata, le criticità soprattutto nella parte nord della Città metropolitana è piuttosto rilevante, così come nelle province piemontesi del Nord ma è al momento la situazione è sotto controllo“. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine di un incontro sull’agenda delle città organizzato dall’Anci e a cui ha partecipato il Commissario europeo Raffaele Fitto. ”La situazione è monitorata dal sistema di Protezione Civile regionale e della Città metropolitana e la stessa Città di Torino ha attivato ieri il Coc, quindi, stiamo seguendo e monitorando con attenzione massima”, ha aggiunto. “Il mio pensiero va a tutti i sindaci che sono in prima linea a fronteggiare questa situazione sperando che possa continuare ad essere ben gestita come lo è ora”.

