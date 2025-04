Maltempo Piemonte, chiuse le SP73 e SP221: l’appello dei Comuni di Andrate e Nomaglio

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Piemonte ha lasciato una lunga scia di danni a causa di esondazioni e frane. Tante le strade rese impraticabili dopo le piogge torrenziali, con numerose località rimaste isolate o in grande difficoltà. Dai Comuni di Andrate e Nomaglio arriva un appello al Prefetto di Torino, al Presidente delle Regione Piemonte e al sindaco della Città Metropolitana di Torino, in cui si chiede un “pronto intervento per urgente riapertura al transito” della SP73 da Borgofranco d’Ivrea ad Andrate e della SP221 da Andrate a Chiaverano.

“Alla data odierna, i due paesi sono raggiungibili solo mediante la strada SP72 che sale da Settimo Vittone, con notevole disagio per la lunga percorrenza e con gravi rischi per i molti tratti troppo stretti che non garantiscono un regolare doppio senso di circolazione”, si legge nella lettera inviata dai due Comuni. “La strada per Settimo Vittone oggi è anche l’unica via che collega il Biellese alla Valle d’Aosta ed è percorsa da un traffico insostenibile per le caratteristiche della strada: i Sindaci sottolineano l’alto rischio che corre chiunque percorra la strada”.

I Sindaci sottolineano l’impatto che la situazione ha sui trasporti pubblici locali, i disagi per le molte persone che devono spostarsi per studio e lavoro, “l’aggravio dei costi per i servizi postali, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per i servizi medici ed infermieristici, per il servizio di ossigenoterapia a domicilio, per ogni servizio che debba raggiungere i due paesi”.

“I Sindaci denunciano altresì l’imperdonabile ritardo nei lavori sulla frana caduta ai primi di marzo sopra alla frazione Biò di Borgofranco d’Ivrea: se fossero stati ultimati in tempo utile, invece che rinviarne l’inizio e poi anche la fine, non si sarebbe verificato l’ulteriore smottamento, dovuto alle ultime piogge, che ha aggravato la situazione”, si legge ancora.

A conclusione della lettera, i Sindaci di Andrate e Nomaglio chiedono “un pronto intervento che permetta l’immediata riapertura al transito delle strade SP73 e SP221”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.