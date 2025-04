Maltempo Piemonte, chiuso tratto della provinciale 233 nel Torinese

MeteoWeb

Ci sono ancora disagi legati al maltempo della scorsa settimana in Piemonte. La Città metropolitana di Torino ha disposto la chiusura della strada provinciale 233 di Ramat, dove, a causa delle precipitazioni alluvionali, nel tornante si è staccata una parte di roccia sottostante la strada che ha comportato necessariamente prima l’istituzione di un senso unico alternato a vista con restringimento della carreggiata, poi la chiusura completa del tratto che conduce alla frazione Ramat di Chiomonte. Questa mattina, i tecnici del settore Viabilità hanno eseguito un sopralluogo tecnico per valutare le operazioni indispensabili alla riapertura della strada, che non si presenta di facile soluzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.