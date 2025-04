Maltempo Piemonte, è un disastro: alluvione in corso, sarà una notte drammatica | LIVE

MeteoWeb

Alluvione in corso in Piemonte. Il maltempo sta degenerando in tutto l’alto Piemonte, tra Verbano-Cusio-Ossola e biellese. Proprio Biella è la città più colpita da questa prima fase del maltempo, a causa di una squall-line temporalesca semi-stazionaria che adesso si sta muovendo verso Ovest e potrebbe scendere fino a Torino. A Biella sono già caduti 140mm di pioggia nella giornata odierna e 190mm di pioggia da ieri, ma non è la località più colpita: Domodossola ha superato i 250mm di pioggia e molte località di biellese e verbano hanno già superato i 300mm di pioggia. Un dato incredibile, che purtroppo raddoppierà drammaticamente entro domani.

Intanto a Mongrando è in corso un blackout elettrico, mentre diluvia ad Ivrea e a Sandigliano molte strade sono già chiuse per gli allagamenti. Il torrente Cervo fa molta paura a Biella. Anche Sesia e l’Ovesca hanno superato il livello di guardia, e il Toce continua a salire spaventosamente.

Purtroppo non c’è nulla di buono per le prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.