Maltempo Piemonte: effetto orografico devastante, possibili piene e frane

MeteoWeb

Il Piemonte si trova nelle ore di vigilia di una delle più intense ondate di maltempo degli ultimi anni, almeno considerando l’estensione e la forza dei fenomeni attesi in un arco di appena 48 ore. Già in queste prime fasi si registrano accumuli pluviometrici significativi nei settori nord-occidentali della regione, con valori che in alcune località hanno superato i 150 mm in 24 ore, accompagnati da segnalazioni di allagamenti e colate di fango in aree collinari e di bassa montagna.

Ma il peggio, secondo le proiezioni, deve ancora arrivare.

Il cuore della perturbazione tra mercoledì sera e giovedì: attesi fenomeni molto intensi

I più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici descrivono un quadro in rapido peggioramento per le prossime 36 ore, con il clou dell’evento atteso tra il tardo pomeriggio di mercoledì e la giornata di giovedì. Durante questo intervallo, è prevista l’intensificazione delle precipitazioni su gran parte del Piemonte, con particolare attenzione ai settori alpini e pedemontani, che saranno esposti a flussi umidi e forti di Scirocco.

Le zone a maggiore rischio includono le valli di Lanzo, il Canavese, il Biellese, la Valsesia, l’alto Novarese e il Verbano-Cusio-Ossola, oltre all’estremo settore sud-orientale della Valle d’Aosta. In queste aree, gli accumuli totali potrebbero superare i 350-400 mm, rendendo concreta la possibilità di nubifragi persistenti, esondazioni e frane.

Una configurazione atmosferica eccezionale: vapore, vento e sbarramento orografico

Uno degli elementi che rende questa perturbazione particolarmente pericolosa è la quantità di umidità atmosferica che verrà trasportata verso l’arco alpino piemontese. Il flusso meridionale associato al minimo depressionario in sviluppo tra la Corsica e il Golfo Ligure, che potrebbe toccare i 990 hPa, genererà un sistema di tipo simil-tropicale con caratteristiche termodinamiche anomale per il periodo.

Questa struttura ciclonica spingerà venti molto forti a tutte le quote, fino a raggiungere anche le pianure e le colline, soprattutto nel corso della mattinata di giovedì. Il fenomeno sarà ulteriormente esaltato dall’effetto di sbarramento orografico sulle Alpi Graie e Pennine, dove si prevedono precipitazioni concentrate e stazionarie, che potranno alimentare piene improvvise nei bacini montani e nelle aree pedemontane.

Idrografia sotto osservazione: cresce il rischio di piena e frane diffuse

In questa fase critica, l’intero sistema idrografico del Piemonte settentrionale e occidentale è sotto stretta sorveglianza. I principali affluenti della sinistra del Po – in particolare la Dora Riparia, l’Orco e la Stura di Lanzo – potrebbero contribuire all’innalzamento del livello del Po stesso nella zona a nord di Torino, dove si valuta il possibile raggiungimento della soglia di criticità ordinaria.

Non meno preoccupante è la situazione in montagna: i versanti collinari e le vallate interne più ripide sono esposti al rischio di frane superficiali, smottamenti e colate detritiche, specie in presenza di precipitazioni molto intense e localizzate.

Quota neve in oscillazione e accumuli record oltre i 2.200 metri

Un altro aspetto fondamentale dell’evento sarà rappresentato dalla neve, che cadrà in quantità significative sopra quota 2.200-2.400 metri, con accumuli previsti fino a 150-200 cm di neve fresca. Tuttavia, la quota neve non sarà stabile: l’interazione tra precipitazioni forti e masse d’aria più fredde nelle valli potrà favorire cali temporanei fino a 1.400-1.700 metri, specialmente tra mercoledì notte e giovedì mattina, grazie al fenomeno dell’omotermia.

Questo fattore potrà incidere anche sul rischio valanghivo, oltre a complicare ulteriormente il bilancio idrico delle aree interessate dalle precipitazioni.

Raccomandazioni: massima prudenza e attenzione agli aggiornamenti ufficiali

Alla luce delle previsioni attuali, è fortemente sconsigliato avvicinarsi a fiumi, torrenti o valloni sia in montagna che in pianura. Anche le strade di alta quota e i sentieri escursionistici potrebbero essere esposti a pericoli improvvisi e difficilmente prevedibili.

È fondamentale mantenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali, come il sito di ARPA Piemonte e quello del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che emetteranno nelle prossime ore bollettini e avvisi di allerta idrogeologica e meteorologica su scala regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.