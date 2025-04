Maltempo Piemonte: esonda il torrente Messa, chiusi i ponti ad Almese | VIDEO

MeteoWeb

È allarme maltempo in Piemonte, in particolare in Valsusa: è stata riportata l’esondazione del torrente Messa e la chiusura dei ponti ad Almese. Secondo quanto riportato dal sindaco Andrea Cavaliere, il torrente Messa è esondato all’altezza del lavatoio. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il Comune di Almese ha disposto la chiusura dei seguenti ponti: Ponte Vecchio, Ponte Salvo d’Acquisto, Ponte Parcheggio. Il sindaco Andrea Cavaliere raccomanda la massima prudenza e invita i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari.

Maltempo Piemonte: il torrente Messa ad Almese

