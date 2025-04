Maltempo Piemonte, esonda torrente a Rubiana: la strada diventa una cascata | VIDEO

MeteoWeb

A Rubiana, piccolo centro della bassa Valsusa, la situazione è diventata critica a causa delle forti piogge che stanno flagellando il Piemonte. Un fiume d’acqua ha invaso le strade del paese. Il torrente Messa, gonfiato oltre misura dalle precipitazioni incessanti, è esondato, riversando una massa d’acqua torbida lungo una delle principali vie del paese, che ora appare come una vera e propria cascata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.