Maltempo Piemonte: fiume Sesia oltre il livello di pericolo, in corso l’esondazione della Dora Baltea

Le piogge torrenziali e incessanti stanno continuando ad ingrossare i fiumi in Piemonte. Mentre è in corso l’esondazione della Dora Baltea (immagine in alto), secondo quanto misurato da Arpa, il livello del fiume Sesia alla stazione di rilevamento di Borgosesia, in provincia di Vercelli, ha raggiunto nella notte quota 7,49 metri, molto oltre la soglia di pericolo. Questa mattina alle 06:30 il livello è sceso a 6,57 metri, quota comunque oltre la linea rossa. Tutti i ponti che collegano le due sponde del Sesia (a Carpignano Sesia e Romagnano nel novarese, a Borgosesia e Serravalle Sesia nel Vercellese), sono chiusi. Cinquanta famiglie residenti nel rione Isola di Borgosesia hanno trascorso la notte nel centro sportivo comunale.

Il Comune di Vercelli rende noto che “il ponte sul fiume Sesia, in entrata e uscita dalla città, è chiuso a causa di un consistente accumulo di rami, alberi e detriti sotto la struttura. Non solo. Negli scorsi minuti è stato chiuso anche quello sulla Sesiella poiché, a causa del volume d’acqua, ‘non c’è più luce’“.

Il ponte sulla Dora sulla SP56 che collega Strambino a Vestignè nel Torinese non è transitabile causa esondazione in atto.

