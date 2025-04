Maltempo Piemonte, i fiumi fanno paura: il Po verso livelli di pericolo | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che da ore stanno flagellando il Piemonte stanno provocando un progressivo e preoccupante innalzamento dei livelli dei fiumi in tutta la regione, in particolare del Po, il principale corso d’acqua del territorio. Le autorità regionali hanno emesso un bollettino di allerta idrogeologica, invitando alla massima prudenza in vista di ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.

Secondo i dati forniti, a valle di Torino il fiume Po si avvicinerà nella mattinata al livello di pericolo in diversi punti critici, tra cui San Sebastiano (nel Torinese) e Crescentino (Vercelli). Più a valle si prevede il superamento della soglia di criticità moderata a Valenza e di quella ordinaria a Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria. A contribuire all’innalzamento del Po è anche il continuo apporto degli affluenti, che restano in crescita.

A corredo dell’articolo (in coda) un video realizzato da Giorgio Fotia che documenta in tempo reale la situazione del fiume Po a San Mauro Torinese, offrendo un riscontro visivo della portata del fenomeno e della velocità con cui il livello dell’acqua sta salendo.

Corsi d’acqua sotto stretta osservazione

Tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario del Piemonte sono attualmente sotto stretta osservazione. Nel Verbano, il fiume Toce continua a crescere e ha già superato il livello di guardia, mentre il torrente Ovesca ha oltrepassato la soglia di pericolo. Il Lago Maggiore è in crescita costante, con previsione di superamento del livello di guardia entro la mattinata.

Nel Biellese, i torrenti Mastallone a Varallo, Sessera a Pray e il Cervo a Vigliano hanno superato il livello di guardia, mentre nel Vercellese l’Elvo a Carisio e il Cervo a Quinto Vercellese hanno già superato la soglia di pericolo.

Situazione critica anche nel Torinese: superata la soglia di pericolo per il Soana a Pont, l’Orco a Spineto, il Chiusella a Parella e il Malone a Front. La Dora Baltea a Tavagnasco ha invece oltrepassato il livello di guardia.

Allerta anche nel Sud della regione

Il maltempo non risparmia neanche il Sud del Piemonte. L’Erro a Cartosio (Alessandria), il Belbo a Santo Stefano Belbo (Cuneo) e la Bormida a Piana Crixia (Savona) hanno già raggiunto o superato la soglia di pericolo. Il Tanaro, pur in crescita, rimane al momento sotto i livelli di guardia.

Maltempo Piemonte, il Po in piena a San Mauro Torinese

