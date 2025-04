Maltempo Piemonte: forti temporali a Nord del Po, 43 mm a Bielmonte | DATI

MeteoWeb

Nella serata di ieri, il Piemonte è stato interessato da una marcata fase di maltempo, con rovesci e temporali, inizialmente concentrati tra Cuneese, Torinese, Canavese, Biellese, Vercellese e Novarese. I fenomeni si sono poi estesi verso il Piemonte nordorientale, raggiungendo anche l’Alessandrino nella notte. Le precipitazioni, registrate dalla rete di stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, hanno mostrato valori significativi soprattutto a Nord del Po: spiccano i 43 mm a Bielmonte (BI), seguiti dai 39 mm di Trivero e dai 38 mm a Oropa.

Il nucleo di aria fredda responsabile dei temporali in Piemonte si sta ora allontanando verso il Centro/Sud, favorendo un rapido ritorno del sole e l’arrivo di venti di foehn. Le condizioni si manterranno stabili fino a sabato mattina, con temperature primaverili, prima di un possibile nuovo peggioramento nel fine settimana.

