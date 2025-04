Maltempo Piemonte, frana a Perrero: bloccata la SP169 della Val Germanasca

MeteoWeb

Una frana si è registrata nel territorio di Perrero, nel Pinerolese, causando l’interruzione della SP169 della Val Germanasca poco prima della frazione Trossieri. Il cedimento si è verificato in seguito al ritorno delle piogge che, nelle ultime ore, hanno interessato in particolare le aree di medio-bassa montagna e pedemontane dell’Ovest Piemonte. Piovaschi sparsi continueranno a interessare fino a tarda serata il Cuneese, il Torinese e il Canavese. Una tregua dovrebbe arrivare da lunedì pomeriggio, con il progressivo rinforzo dell’alta pressione da Ovest. Tra martedì 29 aprile e sabato 3 maggio è prevista una fase di assoluta stabilità atmosferica, caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento.

