Maltempo Piemonte, frana su un sentiero a Chialamberto, nel Torinese

Una frana si è verificata oggi a Chialamberto, paese a meno di 900 metri di altitudine nel Torinese. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio e ha coinvolto parte di un sentiero. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto stanno operando per valutare la sicurezza dell’area e per escludere la presenza di persone.

