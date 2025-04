Maltempo Piemonte, frane e allagamenti: disagi per la viabilità | FOTO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo inizia a manifestare i suoi effetti in Piemonte. Nel Pinerolese, da oggi pomeriggio, è chiusa al traffico la Provinciale 167 della Val Lemina tra il km 4+400 e il km 6+500, a causa di una frana a monte dell’arteria e di allagamenti derivanti dall’ostruzione degli attraversamenti che convogliano le acque di alcuni rii laterali alla carreggiata. Il Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino è in contatto costante con la Sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte e ha disposto il rafforzamento dei turni di reperibilità per il personale che potrebbe essere chiamato ad operare nelle situazioni di emergenza. Il consiglio è di evitare il più possibile gli spostamenti non strettamente necessari, perché si stanno verificando allagamenti localizzati e la formazione di buche nel manto stradale anche in altre arterie provinciali.

Il maltempo ha colpito con particolare intensità l’Ossola, provocando una serie di criticità. Si registrano in tutto il territorio smottamenti, allagamenti e disagi alla viabilità, con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco impegnati in diversi interventi. A Villadossola, i rii ingrossati hanno causato l’allagamento di diverse strade, in particolare nella zona del Villaggio Sisma. Gli smottamenti avvenuti tra Valpiana e Tappia hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade. Disagi anche in Valle Anzasca, dove a Calasca Castiglione si è verificata una caduta massi. Il tratto di strada interessato resta comunque percorribile a senso unico alternato.

A Domodossola, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’allagamento di un paio di abitazioni, mentre a Malesco, in Val Vigezzo, l’acqua ha invaso un’autorimessa.

Per le cattive condizioni meteo, Anas ha chiuso al transito, in entrambe le direzioni di marcia e a tutte le categorie di veicoli, la Statale 659 delle Valli Antigorio e Formazza, dal Km 36+400, nella frazione Canza in Val Formazza.

Ad Alessandria attivata l’Unità di crisi

Il Comune di Alessandria, in considerazione dell’allerta meteo gialla emessa da Arpa, ha attivato l’Unità di Crisi – Centro Operativo Comunale. Sono infatti necessari il monitoraggio del territorio e il presidio in caso di aggravamento della situazione. Raccomandazioni anche dalla Protezione Civile per le zone arancioni previste anche domani in Val Cerrina, Casalese, Basso Monferrato e Valenzano. A monitorare la situazione – definita nel tardo pomeriggio di oggi stazionaria, senza richieste di intervento – anche la Sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco.

