Maltempo Piemonte, la Dora Baltea fa paura a Ivrea | VIDEO

Piogge intense colpiscono in queste ore il Piemonte settentrionale e occidentale, con forti criticità idrogeologiche. L’Arpa ha diramato un’allerta rossa per le vallate nordoccidentali e arancione sul resto della regione. Frane, valanghe e possibili esondazioni preoccupano le autorità, che invitano a limitare gli spostamenti. A Ivrea, la Dora Baltea è sorvegliata speciale: il livello dell’acqua cresce minacciosamente nel centro cittadino. Previsti innalzamenti significativi anche per gli affluenti del Po, in particolare Orco, Stura di Lanzo e Dora Riparia, con rischio di superamento della soglia di guardia a valle di Torino. La situazione resta in continua evoluzione.

La Dora Baltea in piena a Ivrea

Maltempo Piemonte, la Dora Baltea fa paura a Ivrea

