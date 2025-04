Maltempo Piemonte: massima vigilanza sulle dighe Enel in alta Ossola

MeteoWeb

La situazione delle dighe Enel in Alta Ossola è sotto controllo e viene costantemente monitorata. A comunicarlo è il presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Alessandro Lana, in stretto coordinamento con i tecnici della società. Al momento non si ravvisa la necessità di effettuare rilasci straordinari d’acqua, che comporterebbero un innalzamento del livello del fiume Toce nel fondovalle. La regolare manutenzione e pulizia degli impianti sta permettendo di mantenere i livelli idrici entro limiti gestibili. Il presidente Lana ha inoltre riferito che Enel ha potenziato le operazioni di monitoraggio, aumentando la presenza di tecnici reperibili sul territorio.

