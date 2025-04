Maltempo Piemonte, Pasqua sotto i temporali: forti nubifragi e grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’arpa Piemonte ha ufficializzato l’allerta gialla per rischio idrogeologico su zone alpine nordoccidentali, pianure del Torinese, Novarese e Vercellese e su Astigiano e Langa con possibili fenomeni torrentizi e isolati fenomeni di versante. Una Pasqua all’insegna del maltempo per il Piemonte, dove nel pomeriggio si sono abbattuti violenti temporali accompagnati da grandinate intense. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Saltata la luce in alcune frazioni ad Andrate. Secondo le previsioni, l’instabilità persisterà anche nelle prossime ore, con ulteriori rovesci attesi in serata. Un inizio di primavera decisamente turbolento per il Nord-Ovest italiano, che ha rovinato i piani di molti cittadini in cerca di una Pasqua all’aria aperta.

