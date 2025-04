Maltempo Piemonte: paura nella notte per una maxi-frana in Ossola

MeteoWeb

Notte di Pasqua difficile a Beura, nella piana di Domodossola: intorno alle 22, un’enorme frana ha interessato l’area di una vecchia cava ai margini del paese del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Circa 30mila metri cubi di rocce e detriti si sono staccati dal versante, provocando un forte boato che ha allarmato i residenti. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi in forze per gestire l’emergenza. Con l’ausilio di una fotocellula, è stato possibile illuminare la zona e compiere una prima valutazione dei danni. Fortunatamente, il fronte della frana si trova a circa 200 metri dalle abitazioni più vicine e da un laboratorio per la lavorazione della pietra, evitando così conseguenze più gravi.

La tensione, tuttavia, è durata tutta la notte: nell’oscurità era possibile udire il rumore continuo dei massi che rotolavano verso valle, mantenendo alta l’allerta. Questa mattina, i tecnici sono tornati sul posto per un nuovo sopralluogo e per cercare di capire meglio l’entità del fenomeno, ostacolati però dalla pioggia che continua a cadere sulla zona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.