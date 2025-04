Maltempo Piemonte, piogge record in Valsesia: impressionante valanga, fango e detriti | VIDEO

MeteoWeb

Un video mozzafiato proveniente dalla Valsesia, precisamente dalla zona di Rima (VC), e pubblicato da Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte), documenta il probabile distacco di una significativa valanga. L’evento, avvenuto ieri, è stato caratterizzato anche dalla presenza di colate di fango e detriti, conseguenza diretta delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato l’area. Gli accumuli pluviometrici nella regione hanno superato i 400 mm, saturando il terreno e destabilizzando i pendii. Questa situazione ha innescato il movimento franoso di notevoli dimensioni, testimoniato dalle immagini.

