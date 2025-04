Maltempo Piemonte: piogge incessanti, prime frane in Ossola

MeteoWeb

Una saccatura avente l’asse sulla penisola iberica sta determinando un sensibile peggioramento in Piemonte: la regione è bersagliata da ieri piogge incessanti, che si intensificheranno nelle prossime ore. La massima intensità dei fenomeni precipitativi si raggiungerà nella notte tra oggi e domani quando si formerà un minimo barico tra la Costa Azzurra e la Corsica. Nel frattempo, cominciano a registrarsi le prime criticità: nell’immagine in alto una frana in zona Pontegrande, in Ossola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

