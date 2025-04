Maltempo Piemonte, proseguono gli interventi sulle strade del Torinese

MeteoWeb

Proseguono gli interventi nelle aree del Torinese colpite dal maltempo della scorsa settimana. La Città metropolitana ha avviato gli interventi di ripristino sulla provinciale 198, nella zona in cui uno smottamento dovuto alle eccezionali piogge aveva fatto scendere molto materiale sulla carreggiata. Il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha effettuato proprio questa mattina un sopralluogo e incontrato la ditta che, entro quindici giorni, dovrebbe ripristinare la scogliera e riaprire il tratto.

Più complicata, invece, la situazione a Rubiana. Qui il vicesindaco Suppo ha incontrato il sindaco Rossella Cogerino per verificare la possibilità di riaprire appena possibile a senso unico alternato la provinciale 197 del Col del Lys, che, pur non avendo subito danni eccessivi, vede comunque un fronte di frana molto esteso ed ampio, ancora in movimento. È quindi da ripulire interamente dalle pietre e dai massi precipitati per mettere in sicurezza quel fronte della montagna. “Contiamo di riaprire a senso unico alternato entro quindici giorni”, spiega Suppo.

