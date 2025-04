Maltempo Piemonte: regione sommersa, cosa non abbiamo imparato dalle alluvioni

MeteoWeb

Le piogge eccezionali che hanno colpito il Piemonte e la Valle d’Aosta nelle ultime ore stanno riscrivendo i libri di meteorologia. In alcune località dell’arco alpino nord-occidentale si sono registrati accumuli pluviometrici da primato: 585 mm di pioggia al Lago di Seebna (Gressoney), 559 mm a Lillianes, 537 mm a Trivero e 493 mm al Santuario di Oropa, solo per citarne alcuni. In molti casi si tratta di dati superiori alla media annuale di intere zone del Nord Italia, concentrati però in poche decine di ore.

Questo episodio di maltempo, ancora in fase evolutiva, rappresenta una manifestazione estrema del cambiamento climatico. Ma soprattutto riapre una ferita profonda nella memoria storica della regione: quella delle grandi alluvioni che hanno segnato il Piemonte nel corso del XX e XXI secolo.

Una regione vulnerabile: il Piemonte e il rischio idrogeologico

Il Piemonte, con la sua conformazione orografica complessa, rappresenta una delle aree italiane più esposte al rischio idrogeologico. Le valli alpine, i numerosi corsi d’acqua e la forte antropizzazione rendono il territorio particolarmente sensibile agli eventi meteorologici intensi. Quando la pioggia cade in modo persistente e violento, il terreno satura rapidamente, i torrenti esondano e le frane si attivano, spesso con conseguenze tragiche.

Non è un caso che la regione abbia vissuto nel corso dei decenni alcuni dei peggiori disastri idrogeologici della storia italiana. Rivisitare queste tragedie non significa solo rendere omaggio alle vittime, ma anche riflettere sulla gestione del territorio, sulla prevenzione e sull’adattamento ai nuovi scenari climatici.

Le principali alluvioni del Piemonte: tra cronaca e ricordo

L’alluvione del 1994: la tragedia del Tanaro

L’alluvione del 5-6 novembre 1994 resta l’evento alluvionale più drammatico mai registrato in Piemonte. Le province di Cuneo, Asti, Alessandria e Vercelli furono le più colpite, con il fiume Tanaro che uscì dagli argini in più punti. Oltre 496 comuni subirono danni, circa 70 persone persero la vita, migliaia furono gli sfollati e i danni economici superarono 20.000 miliardi di lire.

Fu la vulnerabilità sistemica del territorio a emergere in tutta la sua drammaticità: argini deboli, urbanizzazione incontrollata, assenza di piani di gestione del rischio. Le immagini di ponti crollati, abitazioni spazzate via e campagne trasformate in laghi rimasero a lungo impresse nell’opinione pubblica nazionale.

1968: la furia dell’acqua in Valle di Mosso

L’alluvione del 2-3 novembre 1968, meno ricordata ma non meno devastante, colpì duramente la Valle di Mosso. In sole 48 ore caddero oltre 400 mm di pioggia. Il bilancio fu tragico: 72 morti e danni stimati in 30 miliardi di lire. Fu uno dei primi eventi moderni che misero in luce l’urgenza di una politica di difesa del suolo.

2000: quando anche il Po divenne pericoloso

Tra il 13 e il 17 ottobre del 2000, una perturbazione di vasta scala investì gran parte del Nord-Ovest. Le province di Torino, Alessandria, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, così come la Valle d’Aosta, furono duramente colpite. Le precipitazioni torrenziali provocarono la piena secolare del Po, con effetti disastrosi: 23 morti, 128 feriti, 4 dispersi e oltre 50.000 sfollati.

In alcune aree, i danni superarono addirittura quelli del 1994, con la rottura di diversi argini e allagamenti estesi anche in aree urbane.

1977: il disastro nelle valli alpine del Torinese

Il 18 e 19 maggio 1977, piogge intense investirono le Valli Chisone, Germanasca, Pellice, la Val di Susa e parte del Cuneese. Il bilancio fu di 7 vittime, oltre 20 ponti distrutti o danneggiati e danni ingenti alle infrastrutture locali.

2016: un evento recente, un monito per il futuro

Tra il 21 e il 25 novembre 2016, il Piemonte fu nuovamente colpito da un evento alluvionale su vasta scala. Il maltempo interessò in particolare il Pinerolese, con una vittima accertata e numerosi danni dovuti a frane, smottamenti ed esondazioni.

Dal passato al presente: cosa ci insegna la storia

Questi eventi non sono solo ricordi drammatici, ma campanelli d’allarme su una realtà che si sta evolvendo. I cambiamenti climatici stanno aumentando la frequenza e l’intensità delle precipitazioni estreme. La memoria storica, unita all’analisi scientifica, ci impone di ripensare radicalmente il rapporto con l’ambiente: la prevenzione non può più essere un’opzione, ma deve diventare la regola.

Servono investimenti in infrastrutture resilienti, una pianificazione urbanistica attenta, una gestione integrata dei bacini idrografici e, soprattutto, una maggiore consapevolezza collettiva. La meteorologia da sola non basta a salvare vite: è la capacità di preparazione, risposta e adattamento che fa la differenza.

