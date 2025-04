Maltempo Piemonte, non ha retto allo shock: trovato senza vita in casa a Cavagnolo

MeteoWeb

Anche se non direttamente, l’alluvione che il 17 aprile ha colpito duramente la collina torinese ha causato una seconda vittima, oltre al 92enne di Monteu da Po. Si tratta di un uomo di 45 anni, Giuseppe Z., residente nelle Case ATC di Cavagnolo, che domenica 20 aprile era tornato in paese. Stando alle prime informazioni, rientrando nel suo appartamento, l’uomo non sarebbe riuscito a superare lo shock di quanto successo. Nell’alluvione, infatti, aveva perso sia l’auto che la motocicletta, insieme a tutto quanto custodito nel garage, completamente allagato dall’esondazione del rio Trincavena. Dopo aver passato alcune ore con la vicina, stando ad una prima ricostruzione, Giuseppe sarebbe tornato in casa e qui sarebbe stato poi trovato senza vita intorno all’ora di pranzo. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118: l’équipe medica non ha potuto far altro che chiedere l’intervento dei Carabinieri.

A seguire, l’intervento del medico legale e della Procura della Repubblica di Ivrea. Il corpo di Giuseppe è stato poi composto nelle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso a disposizione della Magistratura.

