Maltempo Piemonte, Unione Montana Valsesia: “danni per 5 milioni ma crisi superata”

“Abbiamo superato la crisi, nel complesso il nostro territorio ha subito danni valutati intorno ai 5 milioni di euro, con alcune località colpite in modo piuttosto serio, ma stiamo lavorando per ripristinare tutto rapidamente e in un paio di giorni saremo pronti per accogliere tutti coloro che desiderano trascorrere le vacanze di Pasqua e dei prossimi ponti primaverili qui con noi“: è quanto ha affermato il presidente dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio. “Ci sono diversi danni infrastrutturali di varia entità ma non costituiscono impedimenti per i villeggianti, si tratta di punti monitorati costantemente, per i quali esistono già protocolli consolidati di intervento e che quindi verranno rapidamente ripristinati. Le zone più colpite sono Alagna, Rossa e la Frazione Frasso di Scopello qui si sono verificati danni consistenti, che richiederanno qualche giorno in più per poter essere ripristinati, per il resto invece la situazione è normalizzata; quindi, per Pasqua saremo prontissimi ad accogliere i turisti in totale sicurezza“.

“Subito dopo questo periodo di festività verranno effettuati tutti i lavori necessari per il ripristino definitivo e la stabilizzazione delle infrastrutture più danneggiate – ha concluso Pietrasanta – per il momento tutto è sotto controllo, la Valsesia ha superato egregiamente la crisi di maltempo e siamo pronti per accogliere degnamente e, ribadisco, in totale sicurezza, i turisti che verranno a trascorrere qualche giorno qui da noi!“.

