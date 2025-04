Maltempo Piemonte: uomo morto annegato in casa a Monteu da Po, continuano le evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La drammatica ondata di maltempo che si è abbattuta sul Chivassese, in Piemonte, ha fatto una vittima. Nel pomeriggio di oggi, è stato ritrovato senza vita un uomo classe 1933 all’interno della sua abitazione di Monteu da Po, nei pressi di Piazza Bava. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe rimasta intrappolata nella sua casa a causa della rapida e violenta esondazione, che ha sommerso in breve tempo intere zone del paese. L’uomo sarebbe morto annegato. A Monteu da Po si stanno vivendo momenti di grande paura, come dimostra il video condiviso dalla pagina Facebook di Andrea Vuolo “Meteo in Piemonte”. L’acqua ha invaso le strade e le abitazioni. I militari, così come coloro che sono riusciti ad uscire dalle proprie abitazioni, stanno aiutando chi invece ha difficoltà. La notizia del decesso di questo uomo ha scosso profondamente la comunità. Intanto le operazioni di soccorso proseguono incessantemente.

Difficile anche la situazione tra Cavagnolo e Brusasco, dove è esondato il Rio Trincavenna.

Continuano le evacuazioni in Piemonte

Situazione complicata a Castellamonte, nel Torinese, a causa dell’ondata di maltempo. Questa mattina, il Comune ha disposto l’evacuazione di cinque famiglie, due da strada Castelnuovo Nigra e tre dalla frazione Preparetto. In tutto il territorio comunale, si registrano frane e smottamenti con conseguente chiusura di numerose strade. “Abbiamo una sessantina di punti critici”, conferma il sindaco, Pasquale Mazza. Ieri sera in frazione Spineto è crollato un fabbricato adibito a ricovero mezzi e non sono state coinvolte persone.

Nel Biellese, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Cossato e della stazione di Coggiola hanno fatto evacuare, a titolo precauzionale, una quarantina di residenti in frazione Masseranga di Portula. Le loro abitazioni si trovano proprio vicino al torrente Sessera, in piena e ormai a livello di guardia. Non ci sono danni alle case. A Donato, invece, è stato evacuato lo stabilimento delle acque minerali dell’Alpe Guizza. A Zubiena il sindaco ha fatto evacuare un allevamento di cani vicino a un corso d’acqua. Numerosi i paesi rimasti senza luce per le linee interrotte dalla caduta.

Nel Novarese, “sono in corso le valutazioni, sulla base di quanto emerso dalle varie riunioni della Protezione Civile territoriale che si sono tenute fino a questa mattina con il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura, per l’evacuazione preventiva della frazione Torrione del Comune Vinzaglio. Questa si trova infatti in situazione di rischio per possibile esondazione del Sesia, come avvenuto cinque anni fa”. Lo comunicano il Presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, e il consigliere delegato alla protezione civile, Lido Beltrame, in merito al maltempo. “Da stamane i residenti – hanno spiegato – sono stati invitati a trasferire altrove le auto e mezzi, mettendoli in zone sicure. I sindaci dei Comuni a ridosso del Sesia e quelli del Lago Maggiore, i livelli del quale sono in costante aumento, sono in stretto contatto con Provincia e Prefettura per eventuali criticità”. Per quanto riguarda le strade di competenza provinciale, nella notte sono state chiuse la strada provinciale 22 Ghemme-Cavaglio per la caduta di alcuni alberi, poi riaperta, e la strada provinciale 122 di Fontaneto per uno smottamento. I ponti sul Sesia sono stati chiusi dalla Provincia di Vercelli e dall’Anas. Nel Novarese l’Anas ha chiuso anche la statale 142 Biellese in un tratto a Romagnano Sesia.

Maltempo, Vigili del Fuoco salvano tre persone bloccate in auto nell’Alessandrino

I Vigili del Fuoco di Alessandria hanno salvato tre persone rimaste bloccate in un’auto per l’acqua sulla strada provinciale 494 vicino all’abitato di Valmadonna. Insieme ai Carabinieri, a Ottiglio sono intervenuti invece per una grossa voragine aperta sulla strada che costeggia alcune abitazioni abbandonate. Taglio di piante pericolanti, allagamenti, smottamenti, soprattutto nelle zone fra Alessandria e Casale Monferrato, oltre all’Acquese, sono stati gli impegni di queste ore per i pompieri.

