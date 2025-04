Maltempo Piemonte, la piena del Po in transito nell’Alessandrino: sfiora livelli storici

MeteoWeb

Dopo una giornata segnata da condizioni meteo estreme, l’Italia inizia oggi a respirare grazie al progressivo allontanamento della Tempesta Hans verso l’Europa orientale. La perturbazione, che ha colpito duramente il Nord/Ovest nella giornata di ieri, ha generato un’eccezionale ondata di maltempo, culminata in una straordinaria piena del fiume Po.

Situazione critica soprattutto nell’Alessandrino in queste ore, dove il livello del fiume ha toccato gli 8.67 metri presso l’idrometro di Isola Sant’Antonio, a soli 64 cm dal record storico registrato durante la devastante alluvione del 2000, ha riportato il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte). La piena si sta spostando tra Crescentino, Alessandrino e Pavese. In via precauzionale, nella serata di ieri è stata disposta l’evacuazione della frazione di Terranova, situata nella confluenza tra i fiumi Sesia e Po.

Tutti i fiumi del Piemonte sono rientrati nelle proprie soglie. Nelle prossime ore è atteso un miglioramento delle condizioni meteo su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, va ricordato che i terreni saturi d’acqua e i livelli idrometrici elevati mantengono alto il rischio idrogeologico in diverse aree.

Maltempo in Piemonte, sfollati e frazioni isolate nel Verbano

La graduale attenuazione delle piogge sta consentendo un lento e parziale ritorno alla normalità del Verbano Cusio Ossola, una delle zone più flagellate dall’ondata di maltempo. Le criticità principali – riporta il presidente della Provincia, Alessandro Lana – rimangono in Valle Anzasca, dove la strada à ancora interrotta, anche se percorribile per i mezzi di emergenza. In Val Formazza, ai piedi della cascata del Toce, invece, la statale è chiusa per un piccolo tratto, con deviazione su una strada di emergenza comunale. Non migliora al momento la situazione a Villadossola, in località Tappia, dove restano evacuate circa 40 persone. Le strade provinciali sono tutte riaperte, tranne, come detto, un lato della strada della Valle Anzasca a Calasca Castiglione e della provinciale a monte di Verbania, a Cicogna. Preoccupazione anche a Domodossola, nella frazione Monteossolano, che è ancora isolata, anche se il Comune ha provveduto insieme al coordinamento di Protezione civile e al Soccorso alpino a organizzare i servizi di trasporto e soccorso.

Scende il livello del Sesia

Sta rientrando nei limiti di normalità il livello del fiume Sesia, nel Vercellese. Questa mattina alle 05:30 Arpa Piemonte ha rilevato a Borgosesia a 3,42 metri la quota idrometrica. Come ha annunciato il sindaco Fabrizio Bonaccio, questa mattina dovrebbero essere riaperti alcuni del ponti che collegano le due sponde del fiume, a cominciare dal ponte di Aranco e dal viadotto Santi Pietro e Paolo. Ieri erano stati chiusi praticamente tutti i ponti lungo l’asta del Sesia: erano chiusi il ponte tra Ghislarengo e Carpignano, la passerella e il ponte tra Serravalle e Grignasco, il viadotto tra Gattinara e Romagnano e il ponte di cemento tra Doccio e la 299 a Quarona. Gli attraversamenti del Sesia erano quindi possibili solo al ponte di Doccio sulla provinciale 299, quello di frazione Isolella a Borgosesia e, più in alto, al ponte di Varallo di via Frigiolini, ma solo verso Crevola.

