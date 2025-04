Maltempo, piena del Po oltre la soglia arancione tra Borgoforte e i rami del Delta

MeteoWeb

La piena del fiume Po è attestata su livelli di moderata criticità (seconda soglia, colore arancione) nel tratto tra Borgoforte e i rami del Delta, che comprende la sezione di Pontelagoscuro. Lo indica l’AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Si prevede la conferma di tali valori in questo tratto anche per le prossime 24 ore (a partire dalle ore 12 di oggi, 22 aprile) e fino a domani sera, tra Sermide e i rami deltizi. A partire dalla nottata di domani, 23 aprile, si stima una decrescita dei livelli alla prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo).

L’ufficio servizio di piena centrale AIPo e gli uffici territoriali dell’Agenzia competenti sui tratti interessati dalla piena proseguono nelle attività di monitoraggio e di verifica delle opere idrauliche, in coordinamento con gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali.

L’AIPo raccomanda massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e presso le golene interessate dalla propagazione della piena e nelle attività di navigazione.

