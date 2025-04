Maltempo, la piena del Po avanza verso est: oltre la soglia arancione a Boretto

MeteoWeb

“La piena del fiume Po prosegue verso est: il livello continua a crescere a Boretto, nel Reggiano, dove è stata superata la soglia di allerta arancione con 6,04 metri alle ore 19:10, la soglia rossa è posta a 6,50 metri”. Lo segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”, fornendo un aggiornamento sulla piena del Grande Fiume dopo il maltempo dei giorni scorsi. “A Piacenza, dopo il picco di 8,15 metri delle 8 di questa mattina, il livello è ora sceso a 7,59 metri, mantenendosi ancora sopra la soglia di allerta rossa. Soglia gialla raggiunta da poco a Pontelagoscuro (FE)”, si legge ancora.

