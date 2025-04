Maltempo, piena del Po: fiume sopra la soglia rossa a Piacenza, livello in aumento

MeteoWeb

Le piogge torrenziali record scaricate al Nord-Ovest dal ciclone che ha colpito l’Italia nei giorni scorsi hanno provocato una storica piena del Po, che sta tenendo con il fiato sospeso ampie zone del Settentrione. “Con un livello di 6,22 metri, il picco di piena del fiume Po è stato raggiunto a Pavia al Ponte della Becca (ora stabile a 6.18), quasi 1 metro e mezzo in meno rispetto alle piene storiche del ‘26, ‘51, ‘94 e 2000. In Piemonte, invece, i livelli sono stati superiori anche ad alcune di queste piene storiche”, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

“Procedendo verso Est, la piena tenderà a diventare leggermente più attenuata perché non ha il contribuito di altre piene importanti. Fortunatamente, infatti, quasi tutti gli affluenti di destra, quelli emiliani, non presentano portate importanti. Inoltre, le ampie aree golenali tenderanno ad attenuare la piena. A Piacenza attualmente (ore 21:30) si registrano 7,47 metri, in aumento, sopra la soglia rossa di 47cm. Il livello è destinato ad aumentare ancora per qualche ora ma difficilmente si raggiungerà un livello superiore al novembre 2019 quando si arrivò a 8,21 metri. Resteranno lontani i record del ‘26, ‘51, ‘94 e 2000, tutti compresi tra 9,63 e 10,50 metri (2000)”, concludono gli esperti di “Emilia Romagna Meteo”.

