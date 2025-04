Maltempo, le piogge gonfiano il Po: allerta in Piemonte e a Torino

MeteoWeb

Le precipitazioni in atto e previste nel settore nordoccidentale del Paese stanno determinando un ulteriore incremento dei livelli idrometrici del fiume Po, che si stima possano superare nell’arco delle prossime 24-36 ore la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) nel tratto piemontese tra Carignano e Isola S. Antonio, che comprende anche la città di Torino. È possibile che i livelli superino anche la terza soglia (criticità elevata, colore rosso) nel tratto tra S. Sebastiano e Crescentino. Lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), fornendo un aggiornamento sulla situazione del Grande Fiume.

“La propagazione della piena proseguirà verso le aree vallive con valori che saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti nei prossimi comunicati. Il personale AIPo del Servizio di piena centrale e degli uffici territoriali è attivo nelle operazioni di previsione e monitoraggio e di verifica delle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con tutti gli enti del sistema di Protezione Civile”, conclude l’AIPo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.