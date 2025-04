Maltempo, piogge record causano inondazioni a Singapore | VIDEO

MeteoWeb

Oggi si sono verificate inondazioni improvvise in diverse località a causa delle forti piogge che hanno colpito alcune zone di Singapore. Kings Road, Bukit Timah Road, Coronation Walk e l’incrocio tra Stevens Road e Balmoral Road sono stati colpiti da inondazioni improvvise tra le 17:00 e le 18:00 locali. L’ente nazionale per l’acqua PUB ha dichiarato che le piogge intense hanno “temporaneamente superato” la capacità dei canali e delle fognature circostanti in queste aree. “Il team di pronto intervento del PUB è stato immediatamente dispiegato per dirigere il traffico lontano dalle corsie allagate e fornire assistenza agli automobilisti”, ha aggiunto.

Sono stati emessi avvisi di rischio alluvione per 18 località, tra cui Bukit Timah, Toa Payoh e Jalan Boon Lay. La pioggia più intensa, pari a 113,2mm, è stata registrata nel centro di Singapore tra le 16:15 e le 18:25. “Questa quantità corrisponde a quasi la metà delle precipitazioni medie mensili di Singapore ad aprile e si colloca tra il 2% dei massimi record giornalieri di precipitazioni dal 1978″, ha affermato PUB.

Allerte per inondazioni improvvise a Bukit Timah Road e Kings Road sono state emesse alle 17:05. Allerte analoghe per l’incrocio tra Stevens Road e Balmoral Road e Coronation Walk sono state emesse rispettivamente alle 17:20 e alle 17:35. Le inondazioni si sono placate dopo circa un’ora in tutte e quattro le località.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.