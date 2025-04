Maltempo, piogge e temporali in Friuli-Venezia Giulia: attese raffiche a 120 km/h

MeteoWeb

Una depressione sul Golfo Ligure richiama forti correnti umide ed instabili da Sud sul Friuli-Venezia Giulia. Nella notte – si legge nel bollettino della Protezione civile – ci sono state piogge, anche temporalesche, in genere deboli su pianura e costa, moderate su Alpi e Prealpi Giulie, da abbondanti ad intense sulla Carnia e sulle Prealpi Carniche. In quota soffia vento sostenuto da Sud o Sud/Est fino a 80 km/h, mentre al suolo permane un debole vento da Nord/Est in pianura, sudest a Trieste.

Nel corso della giornata giungeranno a più riprese masse d’aria umida e instabile di origine mediterranea. Sui monti sono attese complessivamente piogge intense anche temporalesche, specie sulla Carnia e sulle Prealpi Carniche, in pianura e costa piogge da moderate ad abbondanti intervallate da qualche schiarita. In serata l’arrivo di aria più fredda in quota farà scendere la quota neve da 2500 a 1800 metri circa.

Dalla tarda mattinata soffierà Scirocco sostenuto sulla costa con raffiche fino a 70 km orari, vento da sud est sostenuto o forte anche in quota, specie verso le Prealpi Carniche dove potrebbero toccare i 120 km orari.

Tutti i corsi d’acqua permangono al di sotto dei livelli di guardia; non sono attesi superamenti significativi delle portate critiche nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.