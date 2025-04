Maltempo: pioggia e vento forte a Milano, chiusi i parchi cittadini

MeteoWeb

Pioggia e vento forte hanno caratterizzato la notte appena trascorsa, a Milano e in provincia, dove si sono registrate abbondanti precipitazioni ma soprattutto forti raffiche. Il Comune di Milano, come in altre occasioni analoghe, ha deciso di chiudere al pubblico i parchi cittadini. Numerosi i rami e le piante cadute con qualche problema di circolazione, stamani, al risveglio della città. Per le strade anche parti di recinzioni, teli e cesate di cantieri rovesciate creano qualche problema agli automobilisti, ad esempio nell’area tra Gioia e la stazione Centrale. In Pagano alle 7.05 un autocarro è stato investito da una pianta ma il conducente non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

