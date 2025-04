Maltempo, forti temporali in Polonia: località imbiancate dalla grandine | VIDEO

MeteoWeb

Giornata di maltempo oggi in Polonia, dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. Oggi si è sviluppato un temporale a supercella nella regione di Podkarpacie, generando forti piogge e grandine di grandi dimensioni. In totale, i Vigili del Fuoco di Podkarpacie sono intervenuti più di 70 volte in relazione alle tempeste che hanno colpito la regione. Il lavoro maggiore l’hanno avuto nella contea di Przemyśl, dove è caduta anche la grandine. A causa del vento che accompagna la pioggia, circa 1700 persone nella provincia sono senza elettricità.

Come riferito dal Centro provinciale di gestione delle crisi (WCZK) di Rzeszów, gli interventi dei Vigili del Fuoco hanno riguardato principalmente il pompaggio dell’acqua dalle strade allagate, dagli scantinati e la rimozione di alberi e rami spezzati.

Difficoltà nella regione di Lublino

Il maltempo in Polonia non ha risparmiato la regione di Lublino, colpita da intense grandinate. Alcune località sono state imbiancate come se fosse neve, a sottolineare la violenza dei fenomeni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

La Direzione generale delle strade nazionali e delle autostrade ha comunicato che i forti venti hanno abbattuto un albero sulla strada DK19 nel tratto tra Lubartów e Kock, vicino a Wola Lisowska. L’albero blocca la corsia di marcia verso Kock ed è stato necessario introdurre la circolazione alternata.

